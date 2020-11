L'Eredità, Massimo Cannoletta incassa ancora: bottino a 185.000 euro. Ghigliottina vinta grazie ai Tiromancino

29 novembre 2020 a

a

a

Massimo Cannoletta inarrestabile. Il super campione de L'Eredità su Rai1 ha vinto ancora, facendo salire il suo bottino a 185.000 euro esatti. Insomma, per il divulgatore culturale di Lecce una giornata da urlo, con l'ospitata prima da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera, e poi con l'ennesimo trionfo alla Ghigliottina. Cannoletta si è ritrovato con il bottino di partenza da 130.000 euro, poi sceso a 16.250 dopo le parole Fisica, Fedele, Fatti, Attimo e Paesaggio, azzeccandone soltanto due su cinque.

L'Eredità, Massimo Cannoletta a Da noi a ruota libera: "Finalmente posso rispondere senza paura di essere eliminato"

Ghigliottina in salita quindi, con il super campione che inizialmente aveva scritto Percezione come soluzione al gioco. In extremis ha cambiato con Descrizione, ricordandosi di una canzone dei Tiromancino "La descrizione di un attimo", e legando il termine alla quarta parola della Ghigliottina. Ed è stata la svolta, con il conduttore Flavio Insinna che si è dovuto complimentare per l'ennesima volta con Cannoletta. Il campione tornerà lunedì 30 novembre dalle 18,45 su Rai1, ma sarà ancora più ricco, visto che si è aggiudicato per il momento 185.000 euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.