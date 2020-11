Stasera in tv 29 novembre, su Iris in seconda serata il film Guardia del corpo con Kevin Costner e Whitney Houston. La trama

29 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 29 novembre, sul canale Iris, in seconda serata è in programma il film Guardia del corpo The bodyguard. Thriller del 1992, produzione americana, regia a cura di Mick Jackso. Nel cast Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs. Frank Farmer è un ex agente della Cia divenuto guardia del corpo. Dopo anni di servizio presso un magnate, prende l'incarico di proteggere la bella rockstar e attrice Rachel Marron che ha iniziato a ricevere lettere di minaccia da uno sconosciuto. Farmer cerca di rendere efficienti i sistemi di sicurezza che proteggono la villa dove la la rockstar vive insieme a suo figlio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.