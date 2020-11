Stasera in tv 29 novembre, sul canale Iris il film Cape Fear il promontorio della paura. La trama

29 novembre 2020 a

Stasera in tv, 29 novembre, sul canale Iris alle ore 21.10 è in programma il film Cape Fear il promontorio della paura. E' un thriller del 1991, produzione americana, regia a cura di Martin Scorsese. I principali interpreti sono Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, Juliette Lewis, Robert Mitchum, Gregory Peck. Lo stupratore Max esce dal carcere dopo aver scontato 14 anni. Se la prende con il suo avvocato, a suo avviso colpevole di non aver presentato una prova che avrebbe potuto alleggerire la sua condanna. Diventa sempre più presente nella vita del legale, fino ad arrivare a insidiare la sua figlia adolescente.

