Stasera in tv 29 novembre, su Rai Premium il film Amore e tacchi alti. La trama

Stasera in tv, 29 novembre, su Rai Premium è in programma il film dal titolo Amore e tacchi alti. La pellicola è una commedia del 2017, produzione tedesca. La regia è stata curata da Neelesha Bavora. Nel cast figurano Lisa Martinek, Thomas Heinze, Peter Jordan, Rafael Gareisen, Anna Herrmann. La trama Eva e Thomas vivono un matrimonio che all'apparenza sembra perfetto. Ma la partecipazione ad un evento di solidarietà, fa nascere delle improvvise tensioni nella coppia. Il marito arriva a chiedere il divorzio e non vuole concedere nemmeno un centesimo alla donna che finisce per inventarsi un finto rapimento e ottenere un riscatto.

