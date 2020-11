Stasera in tv 29 novembre, su Tv8 tornano I delitti del BarLume: la trama dell'episodio Donne con le palle

29 novembre 2020 a

a

a

Appuntamento da non perdere su Tv8 con la serie di gialli italiana I delitti del BarLume, con Filippo Timi protagonista. Domenica 29 novembre andrà in onda dalle 21,30 l'episodio Donne con le palle. Tra campionati di beach volley, cervi in fuga e giri di scommesse clandestine, i protagonisti del BarLume si troveranno a indagare sull’ennesimo misterioso omicidio.

Pineta ospita i play off di beach volley femminile e Beppe (Stefano Fresi), complice il nuovo pianoforte del BarLume, sembra far colpo proprio su una delle giocatrici, facendo ingelosire la Tizi (Enrica Guidi). Intanto il commissario Fusco (Lucia Mascino) e Tassone (Michele Di Mauro) devono occuparsi di un nuovo caso di omicidio, con il solito contributo di Pasquale (Corrado Guzzanti), Beppe, Emo (Alessandro Benvenuti) e tutti gli immancabili vecchini. Intanto, all’insaputa di tutti, in paese fa il suo ritorno niente di meno che Massimo Viviani (Filippo Timi). L'episodio vede la regia di Roan Johnson.

