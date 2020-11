Matrimonio a prima vista Italia 2020, Nicole Soria torna sui social e il fanpage Instagram moltiplica i follower. Ecco l'annuncio

L'ex moglie di Andrea Ghiselli fenomeno sul web: fra poco tornerà con un suo profilo e dà appuntamento ai sostenitori

Nicole Soria torna sui social con un suo profilo personale. E' questione di ore, basta attendere la fine di Matrimonio a prima vista Italia 2020 che martedì 1 dicembre va in onda su Real Time in prima serata con l'ultima delle due puntate speciali che si intitola "Tutta la verità" (gli abbonati della piattaforma Dplay plus la possono già vedere).

Matrimonio a prima vista 2020, Andrea sul fantasma dell'ex moglie Nicole Soria: "Finita con Sitara ma non ho pensato a lei" (spoiler)

Nicole, ex moglie di Andrea Ghiselli nel docureality, è un autentico fenomeno social - un successo personale riconosciuto anche dagli esperti in trasmissione - con la sua pagina fanpage Instagram che si avvia verso i 18 mila follower e l'insistente richiesta nei commenti di conoscere qual è il suo profilo personale, Oggi sulle stories l'annuncio: "Ritorno di Nicole sui social" e viene mostrato il conto alla rovescia che parla di due giorni e qualche ora. Quindi appuntamento certo alla fine della trasmissione (oggi chi partecipa alla trasmissione lo ha oscurato). Nicole interagirà così direttamente con i suoi follower molti dei quali, oltre a sostenerla, vogliono sapere chi è il suo nuovo fidanzato annunciato nella trasmissione del 1 dicembre.

