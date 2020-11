Da noi a ruota libera, Francesco Arca e l'intimità di coppia dopo i figli: "Serve davvero tanta fantasia"

29 novembre 2020 a

a

a

Francesco Arca si è confidato da Francesca Fialdini nel corso di Da noi a ruota libera su Rai1. Nella puntata di domenica 29 novembre, uno dei protagonisti della fiction Vite in fuga, ha rivelato anche alcuni dettagli della sua vita privata.

Soprattutto per quanto riguarda l'intimità con la compagna Irene Capuano, dal prima al dopo i due figli: "Quale dopo? - ha scherzato Arca - sinceramente ormai un tocco sulla spalla me lo conservo con un brivido di emozioni. A parte l'ironia, è chiaro che con i bambini sia molto più complicato, ma ci vuole fantasia e saper aspettare il momento giusto". In precedenza, Arca aveva raccontato dei suoi inizi, dai calendari sexy al trono di Maria De Filippi a Uomini e donne. Poi la svolta, con il trasferimento da Milano a Roma, che ha portato all'inizio di una carriera da attore che gli sta regalando numerose soddisfazioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.