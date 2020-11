Domenica Live, Gilles Rocca si racconta: "La mia carriera da calciatore interrotta da un infortunio con gli amici" | Video

29 novembre 2020 a

Prima apparizione a Mediaset per Gilles Rocca dopo la vittoria a Ballando con le stelle. L'attore infatti è intervenuto come ospite a Domenica Live, nel salotto di Canale5 di Barbara D'Urso. E così ha raccontato come sia iniziata la sua carriera, vale a dire quando se n'è interrotta un'altra. Gilles infatti aveva il sogno di diventare calciatore, aveva partecipato pure al reality Campioni, agli inizi degli anni 2000.

"Poi mi sono rotto il retto femorale, un brutto infortunio che ha pregiudicato tutto", ha spiegato. "Tra l'altro ho rimediato questo infortunio giocando a calcetto con gli amici - ha aggiunto - per carità, il calcetto è più pericoloso del pugilato". Ma altre porte si sono aperte nella carriera di Gilles Rocca, che ora pare arrivata al punto di svolta.

