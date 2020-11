Caso Genovese a Non è l'Arena. Caccia a nuovi particolari sulle feste sesso e droga di Milano

29 novembre 2020 a

Cosa accadeva in realtà nelle feste di Terrazza Sentimento? Sul presunto episodio di violenza sessuale sulla ragazza di 18 anni per il quale è stato arrestato Alberto Genovese è stata detta tutta la verità oppure ci sono altri particolari? E la cocaina era disponibile a tutti gli eventi? Restano da chiarire ancora tanti particolari sulla vicenda che continua ad essere al centro delle trasmissioni televisive di approfondimento. Stasera 29 novembre sarà di nuovo uno degli argomenti di Non è l'Arena, il talk di La7 condotto da Massimo Giletti, dopo che nei giorni scorsi se ne è occupato Quarto Grado, mandando in onda in maniera integrale lo scambio di messaggi tra Daniele Leali, amico di Genovese, e la ragazza di 18 anni vittima della presunta violenza. Stasera Leali torna ospite della trasmissione di Giletti. Saranno svelati ulteriori particolari?

