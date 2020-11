Diodato a Che tempo che fa, lui si prepara così per la sua nuova docuserie: "Mi metto la camicia giusta" | Foto

29 novembre 2020 a

Diodato è uno degli ospiti di Che tempo che fa, in onda domenica 29 novembre su Rai3. Il cantante, vincitore dell'ultimo festival di Sanremo con la canzone Fai rumore, sarà appunto ospite di Fabio Fazio non soltanto per presentare l'ultimo singolo uscito, vale a dire Fino a farci scomparire, ma illustrerà anche il progetto della docuserie in onda su RaiPlay.

E proprio a questa iniziativa è stato dedicato l'ultimo post su Instagram del cantautore: "Ma quindi stanno per iniziare le Storie di un’altra estate? Allora metto la camicia giusta!", ha scritto nella didascalia, che lo vede immortalato con una vivace camicia colorata. Insomma, per Diodato un periodo di piena ispirazione. Appuntamento dalle 20 su Rai3 a Che tempo che fa.

