Non è l'Arena, tra gli ospiti anche Alessandra Moretti, ex di Massimo Giletti. In altre puntate scambi di battute al veleno

Stasera in tv, 29 novembre, nella puntata di Non è l'Arena tra gli ospiti annunciati c'è anche Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico. In passato tra la politica e Massimo Giletti, che del programma è l'abile conduttore, c'è stata una intensa storia sentimentale. Moretti recentemente è stata già ospite in più di un'occasione del talk di La7, ma si è puntualmente beccata con il suo ex. Una volta si sono scontrati sulla gestione dal parte del governo dell'emergenza Covid 19, in un'altra c'è stato uno scambio di battute al veleno dopo alcune pesanti dichiarazioni dello chef Gianfranco Vissani. Insomma i due sono sicuramente rimasti in buon rapporti, visto che si incrociano anche in tv, ma di certo lo fanno senza peli sulla lingua. Sarà così anche stasera?

