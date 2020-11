Stasera in tv 29 novembre, su Italia 1 il film World War Z con Brad Pitt. La trama

29 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 29 novembre, su Italia 1 è in programma il film dal titolo World War Z. Inizio alle ore 21.20 per la pellicola di azione del 2013, produzione americana e maltese, la regia è cura di Marc Forster. Nel cast Brad Pitt, Mireille Enos, James Badge Dale, Daniella Kertesz, Matthew Fox, David Morse, Fana Mokoena, Abigail Hargrove, Sterling Jerins, Ludi Boeken, Fabrizio Zacharee Guido, Gregory Fitoussi, Eric West, Julia Levy-Boeken, David Andrews, Elyes Gabel, Katrina Vasilieva, Pierfrancesco Favino. La trama. Un impiegato delle Nazioni Unite finisce per rimanere coinvolto in un'orda di creature affamate di carne viva: sono zombie figli di un virus cinese.

