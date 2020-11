Domenica In, Alessandra Mussolini telefona alla madre Maria Scicolone. La Venier le rivela: "Mi mancano le tue pizzelle"

29 novembre 2020 a

Siparietto in diretta a Domenica In tra Mara Venier e Alessandra Mussolini. Nella puntata di domenica 29 novembre su Rai1 durante l'intervista della conduttrice all'ex parlamentare e concorrente a Ballando con le stelle dove peraltro ha pure raggiunto la finale, le due hanno provato a telefonare alla madre della Mussolini, la cantante Maria Scicolone.

Dopo un primo tentativo andato a vuoto, Maria ha chiamato in diretta e così ha scambiato qualche parola sia con la figlia Alessandra che con l'amica Mara Venier. "Quanto mi manchi Maria, mi mancano le tue pizzelle", ha sottolineato la conduttrice. "Che regalo che mi hai fatto", ha detto ancora la Venier riferendosi alla Mussolini. "Ma il regalo è stato anche per me", ha aggiunto. Immancabile la sorpresa finale, con Samuel Peron (il partner di Alessandra nella finale di Ballando) che ha fatto irruzione in diretta, salutando le due donne e inscenando un balletto proprio con la Mussolini.

