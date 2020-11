Stasera in tv 29 novembre, su Rete 4 il film Johnny Stecchino di Roberto Benigni. La trama

29 novembre 2020 a

Stasera in tv, 29 novembre, su Rete 4 è in programma un grande classico del cinema italiano: Johnny Stecchino. Film del 1991, commedia romantica, vede alla regia Roberto Benigni che è anche il principale interprete insieme a Nicoletta Braschi, Paolo Bonacelli, Franco Volpi, Ivano Marescotti. La trama. Dante è praticamente identico al mafioso Johnny Stecchino. Quando Maria, che del boss è la moglie, lo conosce, immagina che possa servire come sosia del marito e magari potrebbe essere utile strumentalizzare la sua uccisione. Dante viene invitato a Palermo e non immagina nemmeno che la sua vita potrebbe diventare tanto rischiosa fino a portarlo addirittura incontro alla morte.

