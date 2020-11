Stasera in tv 29 novembre, su Rai 5 Di là dal fiume tra gli alberi. Il documentario sulla terra di nessuno

29 novembre 2020 a

Stasera in tv, 29 novembre, su Rai 5 dalle ore 22 è in programma il documentario di Giuseppe Sansonna dal titolo Fondi e Sperlonga, terra di nessuno, nell'ambito della seconda stagione di Di là dal fiume e tra gli alberi. Il documentario è su quell'area lungo l'Appia Antica, tra la Piana di Fondi e i Monti Ausoni e Aurunci, dove all'inizio dell'Ottocento imperversavano Michele Pezza da Itri detto Fra Diavolo e una banda di selvaggi. La storia lo ha considerato un brigante, ma lui fu sempre fedele a Re Ferdinando di Borbone. Non è l'unico figlio di quel territorio che culla e attira figure di spicco della cultura italiana.

