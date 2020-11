L'Aria di domenica su La7, Myrta Merlino intervista per la prima volta il suo compagno Marco Tardelli: "Che imbarazzo" | Video

29 novembre 2020 a

a

a

Momento di imbarazzo a La7 a L'Aria di domenica, il programma condotto da Myrta Merlino. La giornalista infatti ha ospitato, per ricordare Diego Armando Maradona, Marco Tardelli, giocatore della Juve (e a fine carriera pure dell'Inter) e della Nazionale ai tempi in cui il fuoriclasse argentino ha giocato in Italia. L'imbarazzo c'è perché Myrta Merlino e Marco Tardelli sono compagni nella vita.

Tardelli e Myrta Merlino

La giornalista ha provato a rompere il ghiaccio: "Cosa facciamo, Tardelli, ci diamo del tu? Siamo molto imbarazzati - ha commentato la Merlino - inutile che ve lo neghiamo. Anche perché Marco è molto timido e so che per lui è stata dura venire qui a rilasciare un'intervista". Alla fine entrambi tuttavia hanno superato l'emozione e hanno dato vita a una piacevole chiacchierata sul mito Maradona.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.