Stasera in tv 29 novembre, su Rai 5 inizia Cuccioli Selvaggi. Si parte con i figli della savana

Stasera in tv, 29 novembre, alle ore 21.15 su Rai 5 primo episodio della serie dal titolo Cuccioli Selvaggi. Rai cultura propone i primi mesi di vita degli animali che nascono negli habitat più complessi di tutto il pianeta: savana, terra e acqua, montagna. Il primo episodio è dedicato ai cuccioli che sopravvivono e crescono nelle savane dell'Africa, un ambiente complesso, in cui devono fronteggiare i predatori più abili del mondo. L'episodio successivo riguarderà, invece, i piccoli che vivono in acqua, mentre l'ultimo sarà dedicato a quelli dell'universo roccioso dei monti, dove il cibo è sempre scarso e il clima estremo.

