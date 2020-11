Domenica In, abbracci tra Mara Venier e Renato Zero: "Siamo tamponati". E lui scherza: "Abbiamo fatto pure il Cid" | Video

29 novembre 2020 a

Non sono mancati anche i momenti divertenti nel corso dell'intervista di Mara Venier a Renato Zero nella puntata di Domenica In su Rai1 domenica 29 novembre. Dopo una canzone interpretata dall'artista, la conduttrice e lo stesso Renato Zero si sono lasciati andare a una serie di comportamenti decisamente inopportuni in tempi di pandemia da Covid, tra selfie e abbracci.

Subito è scattata l'ironia e lo sdegno social, subito interrotti dai due protagonisti. "Tranquilli a casa, siamo entrambi tamponati e negativi", ha precisato la conduttrice. E così il cantante ha preso la palla al balzo e ha prontamente ironizzato: "Certo, abbiamo fatto pure il Cid", ha detto. E così l'intervista è andata avanti serenamente.

