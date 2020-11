Stasera in tv 29 novembre, su Rai 4 il film Elle. La trama

29 novembre 2020 a

Stasera in tv, 29 novembre, su Rai 4 dalle ore 21.20 è in programma il film dal titolo Elle. E' un thriller del 2016, produzione francese, belga e tedesca, vede alla regia Paul Verhoeven, mentre i principali interpreti della pellicola sono Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny, Charles Berling. Una donna viene violentata e lei inizia un gioco indubbiamente molto pericoloso per cercare di arrivare a capire chi è la persona colpevole. Un film considerato particolarmente ben realizzato, è stato premiato con il Golden Globe come miglior straniero nel 2017. Isabelle Huppert, invece, ottenne il riconoscimento come miglior attrice di thriller.

