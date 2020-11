Domenica In, gli aneddoti di Renato Zero: "Quella volta che in piazza invece di cantare ho raccontato barzellette"

29 novembre 2020 a

Lunga intervista di Mara Venier a Renato Zero durante Domenica In su Rai1. Nella puntata in onda domenica 29 novembre il cantante e la conduttrice, grandi amici da tempo, si sono raccontati a tutto campo tra ricordi e progetti futuri, come quello dello stesso Renato con Zerosettanta, raccolta dei suoi più grandi successi e omaggio ai suoi 70 anni. Renato Zero si è lasciato andare a retroscena e aneddoti relativi alla sua carriera lunghissima. Tra questi ce n'era uno legato a Madame, una delle canzoni più amate dai Sorcini, come sono chiamati i fan del cantautore romano.

"Ero in una piazza di paese, quando canto questa canzone ma mi si rompono gli strumenti tecnici. In pratica non potevo più cantare - ha spiegato - siccome però mi dovevano pagare gli organizzatori della serata e quei soldi mi servivano per fare benzina, altrimenti non potevo tornare a casa, mi sono messo a raccontare per un'ora le barzellette. Alla fine il manager mi ha detto: 'Per la prima volta sono contento di pagare un cantante che non ha cantato'". Risate inevitabili.

