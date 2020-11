Stasera in tv 29 novembre, su Rai2 le serie americane Ncis Los Angeles e Ncis New Orleans: la trama degli episodi

29 novembre 2020 a

Ancora serie tv statunitensi su Rai2 in prima serata di domenica 29 novembre. Dalle 21,05 andrà in onda infatti Ncis Los Angeles, con la diciassettesima puntata dell'undicesima stagione, e a seguire il quinto episodio della sesta stagione di Ncis New Orleans. Insomma, una serata di azione e indagini nel mondo dei militari americani.

Per quanto riguarda Ncis Los Angeles, il titolo della puntata è Veglia su di me: L’agente dell’Fbi David Rountree è sotto copertura come guardia del corpo di un ricercato. Due suoi colleghi, anziché supportarlo nella missione, si lasciano corrompere e fanno saltare la copertura. A seguire Ncis New Orleans, con l'episodio Spie e bugie. Mentre procedono le ricerche dell’assassino di Cade, all’Ncis si presenta un ufficiale dell’Aeronautica che sta lavorando ad un progetto top secret. Due ore con il fiato sospeso.

