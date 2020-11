Stasera in tv 29 novembre, su La7 Non è l'Arena: ospiti e anticipazioni sul programma di Massimo Giletti

29 novembre 2020 a

Stasera in tv, 29 novembre, su La7 come al solito serata è dedicata a Non è l'Arena, il talk condotto da Massimo Giletti, inizio alle ore 20.35. La puntata si annuncia particolarmente intensa e ricca di ospiti importanti. Delicatissimi gli argomenti che verranno trattati. E' prevista una intervista al professor Andrea Crisanti, negli ultimi giorni al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni sui vaccini: ha sottolineato che non ne farà uso fino a quando i dati sull'efficacia e la sicurezza non saranno a disposizione della comunità. Crisanti chiarirà se si stratta solo di una questione di trasparenza e il perché secondo lui negli ambienti scientifici si sono sollevate polemiche così dure per le sue parole.

Sempre restando sul tema Covid, approfondimenti sulla situazione in Campania, con un nuovo reportage su ospedali e terapie intensive, e su quella in Sicilia, regione tornata gialla anche se i numeri non sembrano tornare. Non è l'Arena proporrà dati e immagini esclusive e racconterà cosa accade all'ospedale di Pietralia, in provincia di Palermo. Gli ospiti sono Tommaso Cerno, Alessandra Moretti, Pierpaolo Sileri, Luigi De Magistris, Pierino Di Silverio e Cateno De Luca.

Spazio, inoltre, al caso di Alberto Genovese, l'imprenditore di Milano arrestato per violenza sessuale su una ragazza di 18 anni. Anche in questo caso secondo le indiscrezioni ci saranno nuove verità sulla vicenda. Ancora una volta sarà ospite Daniele Leali, amico di Genovese oltre all'avvocato della vittima Saverio Macrì, a Nunzia De Girolamo e a Luca Telese.

Nuovo approfondimento sulla vicenda delle sorelle Napoli: hanno vinto la loro battaglia non piegandosi alle minacce e alle intimidazioni della mafia dei pascoli. Il Comune di Mezzojuso, in provincia di Palermo, è stato commissariato per il rischio di infiltrazioni mafiose. Gli ospiti saranno Irene, Anna e Ina Napoli, Rita dalla Chiesa, Giuseppe Spallino e Nunzia De Girolamo.

