Stasera in tv 29 novembre, su Rai 1 torna Vite in fuga. Trama e anticipazioni

Stasera in tv, domenica 29 novembre, su Rai 1 dalle ore 21.25 torna Vite in fuga, fiction che ha riscosso notevole successo nelle puntate mandate fino ad ora in onda sulla tv di Stato. E' una serie che coniuga il fascino della saga di genere familiare con i ritmi del thriller. Claudio Gioè e Anna Valle sono gli interpreti principali insieme a Giorgio Colangeli, con la partecipazione di Barbora Bobulova e Ugo Pagliai. La regia è di Luca Ribuoli. La trama di questa sera. Claudio chiede aiuto a Udo. E' un informatico molto capace che però ha disturbi di personalità. Claudio vorrebbe trovare le immagini della notte in cui Riccardo è stato assassinato. Il suo obiettivo è dimostrare che era in auto con Gloria Santini ed è quindi innocente. Silvia, però, non riesce più a convivere con il sospetto che suo marito possa essere un assassino e intanto incontra Elio, uomo di cui apparentemente ci si può fidare. Serravalle, che indaga sulla vicenda, ha scoperto che a telefonare a Gloria è stata una cameriera del pub in cui lavora Silvia: è convinta di essere arrivata a una svolta. Ma Silvia a chiedere aiuto a Casiraghi che anche stavolta sarà determinante.



