Stasera in tv 29 novembre, su Rai3 c'è Che tempo che fa: le anticipazioni. Tra gli ospiti Gino Strada e Diodato

Decima puntata di Che tempo che fa, domenica 29 novembre dalle ore 20. Su Rai3 Fabio Fazio, con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, condurrà la fortunata trasmissione. Tra gli ospiti della puntata il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, l’immunologo dello Jenner Institute di Oxford Giacomo Gorini (che sta sviluppando un vaccino contro il Covid 19) ma anche Roberto Burioni, Luca Mercalli, Giovanna Botteri e Sigfrido Ranucci. Ancora incerta la presenza del governatore della Regione Veneto, Luca Zaia.

Tra gli ospiti c'è attesa pure per Gino Strada, che parlerà di Emergency e degli sviluppi sul suo incarico in Calabria. Spazio pure allo spettacolo con Marco e Andrea Morricone, figli del grande maestro Ennio, e dell'ultimo vincitore del festival di Sanremo, Diodato. Il cantautore è uscito con un nuovo singolo dal titolo Fino a farci scomparire. A Che tempo che fa racconterà pure i suoi nuovi progetti, compresa la nuova docuserie in esclusiva su Raiplay, Storie di un’altra estate.

