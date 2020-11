Tu si que vales, Andrea Paris vince e dedica il successo a Veronica Franco, cantante morta a 19 anni di leucemia | Video

29 novembre 2020 a

Andrea Paris, vincitore dell'edizione 2020 di Tu si que vales, ha commosso tutti quando, dopo la proclamazione, ha voluto dedicare il suo successo a Veronica Franco: "Dedico la vittoria ad una persona che doveva essere qui e non è qui, Veronica Franco". Paris ha anche annunciato che devolverà in beneficenza una parte dei 100mila euro conquistati con il successo sul palco del talent di Canale 5. Veronica Franco è una indimenticata concorrente di questa edizione 2020 dello show, deceduta da poche settimane.

A settembre aveva conquistato il cuore di milioni di italiani con la sua esibizione: aveva cantato Hallelujah seduta sulla carrozzella, facendo piangere la giuria vip, in particolare Gerry Scotti, e strappando applausi a non finire al pubblico. Dopo una lunga battaglia contro la leucemia è stata costretta ad arrendersi: aveva soltanto 19 anni. A dare la notizia della sua scomparsa era stato il biker Vanni Oddera, impegnato con la sua opera di volontariato negli ospedali, che l'aveva scoperta e accompagnata in trasmissione.

