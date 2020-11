Stasera in tv 29 novembre, su Canale5 Live Non è la D'Urso: ospiti e anticipazioni. Spazio al ricordo di Maradona

29 novembre 2020 a

Puntata ricca di ospiti e temi affrontati anche quella di domenica 29 novembre su Canale5 di Live Non è la D'Urso. A partire dalle 21,30 Barbara D'Urso sarà la padrona di casa nel suo salotto. Si parlerà ovviamente di Diego Armando Maradona, di ricordi passati e di attualità, con i dettagli delle ultime ore vissute dal fuoriclasse argentino.

Poi sarà trattato pure il caso Genovese, l'imprenditore in carcere con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una modella di 18 anni. E poi tanto gossip, con Paolo Brosio e la giovane fidanzata, e Guenda Goria, che affronterà il suo ex fidanzato Telemaco. Quest'ultimo avrebbe rotto il rapporto con la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta per via delle attenzioni che Guenda all'interno della casa del Grande Fratello Vip aveva riservato a Massimiliano Morra.

