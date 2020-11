Tu si que vales 2020, chi è il vincitore Andrea Paris: magia, teatro, talent e i super video con la figlia Maddy

Marianna Castelli 29 novembre 2020 a

Tu si que vales, il vincitore è Andrea Paris che con un numero di alta magia ha lasciato a bocca aperta il pubblico dello studio, la giuria vip e soprattutto i telespettatori che da casa l'hanno votato e gli hanno permesso di conquistare l'edizione 2020 del talent di Canale 5. Ma vediamo meglio chi è l'uomo che in studio si è divertito e ha divertito con le battute su Belen Rodriguez ed ha esaltato la giuria vip composta da Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. E' nato nel 1980 in Umbria, a Foligno (provincia di Perugia).

Andrea Paris vincitore di Tu si que vales: prima rimane a bocca aperta, poi le lacrime | Video

Da giovane si è appassionato alla magia, ma anche al teatro. In carriera ha collezionato premi e riconoscimenti e nell'edizione 2019 di Italia's Got Talent era arrivato secondo. Nella rete era già un personaggio, in particolare grazie al video sulla poesia Il Lonfo di Fosco Maraini, recitata con la piccola figlia Maddy nel 2016: immagini diventate virali fino a sfiorare 20 milioni di visualizzazioni.

Andrea Paris e Il Lonfo: quando nel 2016 il video con la figlia Maddy diventò virale

Con le magie aveva iniziato all'età di 17 anni. Prima le feste private, poi i locali nei dintorni di Foligno, fino a spettacoli un po' ovunque. Ma, come già scritto, è anche un grande appassionato di teatro, al punto di essere arrivato, per un periodo, ad abbandonare gli studi di prestigiatore e mentalista, poi ovviamente ripresi. Si è così trasformato nel prestigiattore, come ama definirsi.

Pazzesco numero di Andrea Paris, mago di Foligno. Gerry Scotti resta a bocca aperta e lui va avanti nella finale | Video

Quindi un mago sì, ma che durante le esibizioni si lascia andare anche alla recitazione, in particolare comica e spiritosa, cosa che è piaciuta molto ai giudici di Tu si que vales. Si è esibito in importanti teatri sia in Italia che all'estero ed ha ricevuto riconoscimenti su riconoscimenti nel corso degli anni. Il successo al talent di Canale 5, oltre fruttare 100mila euro in gettoni d'oro, una parte devoluta in beneficenza (come ha annunciato Paris), fa lievitare ulteriormente le sue quotazioni. Guarda il video della proclamazione di Andrea Paris vincitore di Tu si que vales 2020.

