Tu si que vales, il mago Andrea Paris e Il Lonfo 2 insieme alla figlia Maddy (4 anni dopo) | Il video

Andrea Paris, vincitore di Tu si que vales 2020, talent di Canale 5, nel 2016 aveva pubblicato il video della recita della poesia Il Lonfo insieme alla figlia, la piccola Maddy. E' noto che il video era diventato subito virale, fino ad arrivare a collezionare addirittura quasi 20 milioni di visualizzazioni e raccogliendo centinaia e centinaia di commenti divertiti.

Ma in questo 2020, in piena pandemia Covid, il prestigiattore di Foligno (come ama definirsi), aveva fatto il bis. Aveva realizzato e pubblicato il video della stessa poesia, di nuovo recitata insieme alla figlia, che però nel frattempo è cresciuta di quattro anni. I cambiamenti, ovviamente, sono sostanziali, ma ancora una volta le immagini strappano più di un sorriso.

