Domenica Live, le anticipazioni del 29 novembre: Marina La Rosa racconterà le violenze subite dall'ex compagno

Torna l'appuntamento domenicale con il salotto di Barbara D’Urso. Dalle 17 su Canale5 infatti ci sarà un'altra puntata di Domenica Live, con tanti ospiti e dibattiti. In studio Sergio Muniz, che racconterà tra le altre cose l'esperienza a Tale e quale show.





Nella scaletta della puntata anche una intervista delicata all’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa. L’attrice italiana aprirà il suo cuore raccontando una tra le esperienze più brutte della sua vita. Per la prima volta sotto le luce dei riflettori televisivi, Marina, racconterà delle violenze subite dall’ex compagno. Marina, a pochi giorni dalla giornata contro la violenza delle donne, racconterà la verità in televisione. Queste alcune anticipazioni: "Un giorno F. ha proprio raggiunto l’apice del suo amore, mi fece scendere dalla sua moto lasciandomi a piedi e, mentre camminavo per raggiungere casa, ha cercato di investirmi", ha affermato. Nella puntata di domenica 29 novembre dalle 17, Marina racconterà tutto.

