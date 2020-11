Matrimonio a prima vista 2020, Andrea sul fantasma dell'ex moglie Nicole Soria: "Finita con Sitara ma non ho pensato a lei" (spoiler)

Quello che succederà nella puntata di martedì 1 dicembre in onda su Real Time in prima serata, "Tutta la verità"

Nella puntata speciale di Matrimonio a prima vista Italia in onda su Real Time in prima serata dal titolo "Tutta la verità", il colpo di scena è quello della rottura fra Andrea Ghiselli, ex marito di Nicole, con Sitara Rapisarda che è stata moglie di Gianluca nel docureality. I due si erano fidanzati dopo essersi lasciati con i rispettivi partner.

In questa puntata (già disponibile per gli abbonati sulla piattaforma Dplay plus), Andrea, ristoratore di Pesaro e Sitara, romana, si trovano davanti ai tre esperti. Il sociologo Mario Abis chiede ad entrambi: "se il fantasma di Nicole aleggia, nel senso se c'è stato qualcosa legato alla negatività di questo rapporto". Sitara scuote la testa e dice: "Noooo". Più esplicito Ghiselli: "Assolutamente no, Mario. Non ho più lontanamente pensato a Nicole". Nicole arriverà da sola alla fine del programma dopo aver deciso di non voler incontrare i due e si racconterà, ammettendo anche di avere un nuovo fidanzato.

