Tu si que vales, il mago Andrea Paris vince l'edizione 2020 e 100mila euro

29 novembre 2020 a

a

a

Andrea Paris è il vincitore dell'edizione 2020 di Tu si que vales, il talent show di Canale 5, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Sono stati i telespettatori a scegliere da casa il mago mentalista di Foligno che oltre ad entrare nella storia di quello che è uno dei programmi più amati della televisione italiana, intasca 100mila euro in gettoni d'oro. Nella serata della finale (sabato 28 novembre) Paris ha proposto una magia applaudita a lungo dal pubblico presente in studio e dalla giuria vip composta da Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli.

Grande commozione nel momento della proclamazione. Visibilmente emozionato, con le lacrime agli occhi, ha annunciato che devolverà in beneficenza una parte della somma vinta e ha salutato Foligno, la sua città. L'appuntamento è per l'edizione 2021. Clicca qui per rivedere la magia di Andrea Paris in finale.

Tu sì que vales, il numero di Andrea Paris conquista giudici e giuria popolare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.