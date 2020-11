Tu si que vales, pazzesco numero di Andrea Paris, mago di Foligno. Gerry Scotti resta a bocca aperta e lui va avanti nella finale | Video

29 novembre 2020 a

Pazzesco numero di Andrea Paris, mago mentalista e prestigiatore di Foligno, nella finale di Tu si que vales. Andrea alterna le sue battute spiritose alle magie e nella parte finale del numero che presenta nella serata clou del talent di Canale 5, lascia giuria vip e pubblico letteralmente a bocca aperta. Dopo aver fatto scegliere una carta a Gerry Scotti, che lui non vede, gioca con gli spettatori nello studio che hanno un mazzo a testa. Alla fine ognuno del pubblico seleziona una carta, ci si siede e per tutti è incredibilmente la stessa che aveva preso Scotti. Gerry resta a bocca aperta. Andrea Paris ottiene anche i complimenti di Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerby e Sabrina Ferilli, componenti della giuria vip. Poi passa il turno e continua la corsa verso la vittoria che vale 100mila euro. Clicca qui per vedere il numero di Andrea Paris.

