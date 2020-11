Tu si que vales, il piccolo batterista Alessandro Massimo Baviera lascia tutti a bocca aperta | Video

28 novembre 2020 a

Pazzesca esibizione di Alessandro Massimo Baviera nella finale di Tu si que vales, il piccolo batterista di appena cinque anni si presenta accompagnato dal padre (con la chitarra elettrica) e porta sul palco Smoke on the water dei Deep Purple. Suona letteralmente scatenato e regala un assolo che strappa uno scrosciante applauso al pubblico ed alla giuria vip composta da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Alla fine del numero Zerbi chiede in regalo le bacchette e Alessandro Massimo dice di sì. Purtroppo non riesce a conquistare il turno successivo della serata finale. Clicca qui per vedere ed ascoltare l'esibizione del piccolo batterista Alessandro Massimo Baviera.

