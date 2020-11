Quelli Che il Calcio su Rai2, anticipazioni 29 novembre: ospiti Neri Marcorè e Maccio Capatonda

28 novembre 2020 a

a

a

La prima domenica del calcio senza Diego Armando Maradona, scomparso mercoledì. A "Quelli che il calcio" di domenica 29 novembre, alle ore 14. su Rai2, il ricordo di Giorgio Terruzzi, Demetrio Albertini e Pasquale Bruno.

Maradona, l'inchiesta: l'audio della richiesta di soccorso e la falsa testimonianza dell'infermiera

Tra gli ospiti di Luca, Paolo e Mia Ceran i comici tifosi Michela Giraud e Neri Marcoré e il maestro italiano della racchetta Adriano Panatta. Prima volta in studio, invece, per Maccio Capatonda, che presenta la sua opera letteraria intitolata "Libro". Spazio poi al quiz ’Quanto calcio ne sai?’, a cui si sottoporranno il rossonero Albertini e il nerazzurro Evaristo Beccalossi. Poi spazio alle "maschere" di Ubaldo Pantani, mentre l’inviato Enrico Lucci farà conoscere quali sono i nuovi animali da compagnia. Francesca Brienza intervisterà la campionessa di salto in alto Alessia Trost.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.