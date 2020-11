Tu si que vales, sexy biancheria intima femminile e numero strepitoso: applausi a scena aperta e passaggio del turno per Kyle Cragle | Video

28 novembre 2020 a

Super esibizione di Kyle Cragle nella finale di Tu si que vales, il talent di Canale 5. Kyle si presenta sul palco in biancheria intima femminile e dà vita ad un numero che lascia tutti con il fiato sospeso e al termine viene salutato da un travolgente applauso. Mischia passi di danza a salti, evoluzioni, acrobazie, figure di contorsionismo e tanto altro, sempre con il sorriso sulle labbra. Al termine Maria De Filippi si congratula senza peli sulla lingua e c'è chi nella giuria vip lo pronostica come possibile vincitore dell'edizione di quest'anno. Ammirati anche Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Kyle conquista la fase successiva della serata finale. Clicca qui per vedere lo strepitoso numero portato in scena da Kyle Cragle.

