Domenica In, anticipazioni 29 novembre ospiti Mara Venier: Renato Zero e Alessandra Mussolini

28 novembre 2020 a

"Domenica In", oggi domenica 29 novembre su Rai1 alle ore 14, si aprirà con un ampio spazio dedicato a Renato Zero che interverrà in studio per presentare il suo ultimo album. Il cantante e showman si esibirà, tra canzoni inedite e grandi successi, ripercorrendo insieme a Mara Venier, le tappe più belle e importanti della sua straordinaria carriera artistica. Sarà poi la volta di Alessandra Mussolini, terza classificata alla quindicesima edizione di Ballando con le stelle, che si racconterà tra carriera e vita privata.

Tra gli altri ospiti, ci saranno professor Francesco Le Foche per l'informazione medico-scientifica; la giornalista Giovanna Botteri presenterà il suo libro "Sì, andrà tutto bene". mentre in collegamento ci saranno Giovanna Ralli e Ornella Vanoni, recentemente colpita da Covid. A conclusione della settimana dedicata alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, interverrà in studio il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

