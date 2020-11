Tu si que vales, la foto shock pubblicata da Rudy Zerbi: fisico da urlo per tutti ma con il trucco

28 novembre 2020 a

Se c'è uno a cui non manca lo spirito, quello è Rudy Zerbi. Il giurato vip di Tu si que vales, che insieme a Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari valuta i concorrenti che partecipano al talent di Canale 5, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto davvero particolare. Si vedono proprio i giudici vip del programma e Belen Rodriguez di corsa sulla spiaggia come se fossero i protagonisti di Bay Watch. Si riconoscono tutti dai volti, perché il fisico di ognuno di loro non ha niente a che vedere con la realtà: corpi super palestrati.

Un chiaro lavoro al computer che fa diventare i sei dei veri e propri campioni. L'immagine è stata pubblicata a due ore dall'inizio della finale, prevista per stasera 28 novembre. Il post che accompagna l'immagine: "Di corsa verso la finalissima! Ci vediamo alle 21.10 su Canale 5! Ultima sfida tra regioni... da quale ci seguirete?".

