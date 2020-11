L'Eredità, Massimo Cannoletta non si ferma più. Il campione vince l'Anello alla Ghigliottina: il bottino sale 168.750 euro

28 novembre 2020 a

Ennesima grande prestazione di Massimo Cannoletta a L'Eredità su Rai1. Il divulgatore culturale di Lecce si è confermato per l'ennesima volta campione del programma nella puntata di sabato 28 novembre, per poi vincere pure alla Ghigliottina.

Cannoletta si è presentato con una base di partenza di 130mila euro. Sembrava una serata storta, visto che dopo l'elenco delle parole chiave: Strada, Fascia, Congiunzione, Doppiaggio, Vescovo il suo bottino era sceso a 16.250. Tutto lasciava presagire che Massimo non avesse trovato la parola giusta. In realtà, ecco il guizzo, con la parola Anello. Insinna, che non ha nascosto la sua sorpresa per l'ennesima risposta esatta da parte del super campione, ha confermato il ragionamento di Cannoletta fino alla proclamazione della vincita. Il bottino del campione de L'Eredità sale dunque a 168.750 euro. E domenica 29 novembre arriva l'ospitata da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera, sempre su Rai1.

