Tu si que vales, attesa per la finale. Intanto Teo Mammucari ritrova la serenità con la figlia Julia e l'ex velina Thais | Video

28 novembre 2020 a

a

a

Grande attesa sabato 28 novembre per la finale di Tu si que vales, in onda dalle 21,30 su Canale5. Vedremo dunque chi conquisterà il titolo tra i talenti più disparati in gara. Da segnalare c'è il ritorno in studio di Gerry Scotti, guarito dal Covid. E poi tutti gli altri giurati, vale a dire Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Teo Mammucari. A proposito di quest'ultimo, è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ma negli ultimi tempi è stato immortalato dal settimanale Oggi in compagnia della figlia di 12 anni Julia, avuta dall'ex compagna, l'ex velina brasiliana Thais Wiggers.

Promo Tu si que vales

La storia d'amore tra i due è naufragata dopo tre anni di unione, ma finalmente la coppia ha ricostruito almeno un ottimo rapporto per il bene della figlia. Nel servizio in questione tra l'altro Mammucari si era pericolato con il monopattino proprio insieme a Julia, prendendosi pure un rimprovero (senza multa) da parte della polizia. Insomma, serenità familiare ritrovata.

Ma Teo sabato 28 novembre è più che mai carico per la finalissima di Tu si que vales, condotta ovviamente da Belen Rodriguez insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni e la partecipazione fondamentale della presidente della giuria popolare, Sabrina Ferilli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.