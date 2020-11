Sabrina Ferilli, l'indiscrezione: per lei è l'ultima puntata di Tu si que vales. Ma sarà vero?

28 novembre 2020 a

Sabrina Ferilli dirà addio a Tu si que vales? Possibile che quella di questa sera, sabato 28 novembre, sia l'ultima puntata per l'amata e apprezzata attrice italiana che guida la giuria popolare nel programma di Canale 5? E' soltanto una indiscrezione che ha iniziato a circolare proprio alla vigilia della finale: quanto ci sarà di vero? Per ora nessuna conferma e probabilmente si dovrà attendere la prossima edizione per capire cosa accadrà realmente. Intanto stasera sarà di nuovo protagonista, alla guida del pubblico. E in attesa della puntata ha incassato una lunga serie di complimenti sui social. Come al solito la giuria vip sarà composta da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Conduzione di Belen Rodriguez insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

