Stasera in tv 28 novembre, su Rai Premium in seconda serata il film L'amore è servito. La trama

28 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 28 novembre, su Rai Premium in seconda serata è in programma il film dal titolo L'amore è servito. Inizio alle ore 23.20 per questa pellicola sentimentale del 2011, produzione tedesca, regia di Marcus Ulbricht, tra gli interpreti Muriel Baumeister, Bernhard Schir, Monique Schröder, Luise von Finckh, Clelia Sarto, Roman Knizka, Frank Riede, Edgar M. Böhlke, Stephan Grossmann, Yuki Iwamoto. La trama. Felix è uno dei migliori chef al mondo e conduce un programma televisivo di cucina. Alla guida della sua auto non vede la ciclista Frieda e la travolge. Lei è una contadina e nell'incidente si frattura una caviglia. Felix finisce in pasto ai giornali e la sua carriera viene seriamente compromessa. Il suo manager gli consiglia di aiutare Fireda a gestire la sua fattoria: il piano è imprevedibile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.