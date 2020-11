Stasera in tv 28 novembre, su Rai Premium la replica di Vite in fuga

28 novembre 2020 a

Stasera in tv, 28 novembre, come spesso accade su Rai Premium, ancora una serata dedicata ad una replica. Spazio a Vite in fuga, la nuova fiction della Rai con Claudio Gioè e Anna Valle, protagonista di ottimi ascolti nelle sue puntate iniziali. Nella serata di oggi verranno trasmessi gli episodi andati in onda già il 23 novembre. Chi non ha avuto la possibilità di seguire la serie nel suo esordio oppure la vuole comunque rivedere, può dunque approfittare del servizio di Rai Premium. Inizio a partire dalle ore 21.20 per l'emozionante fiction che racconta quello che è addirittura più di un giallo.

