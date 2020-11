Verissimo, il retroscena di Valeria Marini: "La truffa a mia mamma ha rovinato il nostro rapporto"

Ma ora le due donne si sono ritrovate grazie proprio a Silvia Toffanin

28 novembre 2020 a

a

a

Valeria Marini ospite di Verissimo, sabato 26 novembre, intervistata da Silvia Toffanin su Canale5.

Verissimo, Daria Bignardi e il rapporto con la madre: "La sua ansia ossessiva mi ha rovinato ma anche salvato la vita"

La Valeriona nazionale è tornata sul rapporto con la madre, con cui non si parlava da mesi, in difficoltà dopo una truffa online subita che l'aveva mortificata: la madre non le rispondeva più al telefono e non la faceva entrare in casa dopo aver fatto investimenti poi rivelatisi finti all'insaputa di Valeria. Una truffa, quella subita dalla mamma, che ha rovinato i rapporto con tutta la famiglia. "Ora mia mamma sta meglio, si è ripresa" racconta la Marini. "Anche io a mia volta sono stata truffata" ha aggiunto. Silvia Toffanin le ha poi fatto un grande regalo: un video in cui la mamma la ringrazia. Per Valeria una grande commozione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.