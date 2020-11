Stasera in tv 28 novembre, su La7 il film Un colpo perfetto con Demi Moore e Michael Caine. La trama

28 novembre 2020 a

Stasera in tv, 28 novembre, a partire dalle ore 21.15 su La7 è in programma il film Un colpo perfetto. Thriller del 2007, produzione Regno Unito e Lussemburgo, regia a cura di Michael Radford, ricco e importante il cast con Michael Caine, Demi Moore, Lambert Wilson, Joss Ackland, Jonathan Aris, Simon Day, Josef d'Bache-Kane, Constantine Gregory. La trama. Siamo a Londra nei primi anni 60 e Mr. Hobbs è un uomo delle pulizie. Sta per ritirarsi ma non intende farlo a mani vuote. Cerca allora di mettere a segno un clamoroso colpo nella London Diamond Corporation e si fa aiutare da Laura Quinn, insoddisfatta dirigente.

