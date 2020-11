28 novembre 2020 a

a

a

E' Return to sender - Restituire al mittente, il film in programma stasera in tv, 28 novembre, in seconda serata su Iris a partire dalle ore 23.20. Genere thriller, realizzato nel 2015, produzione americana, è diretto da Fouad Mikati. Ricco il cast in cui troviamo Rosamund Pike, Nick Nolte, Rumer Willis, Shiloh Fernandez, Scout Taylor-Compton, Camryn Manheim, Illeana Douglas, Alexi Wasser, Tony Bentley, Patrick Kearns. La trama. Un misterioso criminale aggredisce l'infermiera di una piccola città. Viene arrestato e la donna inizia a fargli regolarmente visita in carcere. I due finiscono per stringere una forte amicizia, nonostante i consigli contrari del padre della donna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.