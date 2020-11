Stasera in tv 28 novembre, su Rai Movie il film Seven con Brad Pitt. La trama

28 novembre 2020 a

Stasera in tv, 28 novembre, sul canale Iris a partire dalle ore 21.10 è in programma il film Seven. Thriller del 1995, produzione americana, regia di David Fincher. Del cast fanno parte Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Gwyneth Paltrow. La trama. Due agenti di polizia stanno indagando su un serial killer. L'assassino tortura in maniera tremenda le sue vittime e si ispira ai sette peccati capitali. Il serial killer li riesce a trascinare in un orrore dopo l'altro, in un gioco al massacro, fino a completare il suo assurdo disegno finale. Riusciranno i poliziotti a prenderlo oppure dovranno rassegnarsi?

