Verissimo, Daria Bignardi e il rapporto con la madre: "La sua ansia ossessiva mi ha rovinato ma anche salvato la vita"

Daria Bignardi - ospite di Verissimo - torna in Mediaset venti anni dopo essere stata la prima conduttrice del Grande Fratello, all'epoca alla prima edizione.

La passione per la scrittura - ha scritto sette libri - e per gli animali, poi il rapporto con i genitori. In particolare con la mamma. “Con la sua ansia ossessiva mia madre mi ha rovinato, ma anche salvato la vita”, ha affermato la giornalista. Una tendenza che ha ereditato anche lei e che cerca di trasformare in qualcosa di positivo applicandola al suo lavoro senza trasferirla ai figli.

