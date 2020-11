Stasera in tv 28 novembre, su Rete 4 il film The Bourne Legacy. La trama

28 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 28 novembre, su Rete 4 alle ore 21.20 è in programma il film dal titolo The Bourne Legacy. Realizzato nel 2012, produzione americana, genere azione, vede alla regia Tony Gilroy, mentre gli interpreti principali sono Jeremy Renner, Edward Norton, Rachel Weisz, Joan Allen, Oscar Isaac, Albert Finney, Corey Stoll, Scott Glenn, Stacy Keach, Sheena Colette. La trama: l'agente Jason Bourne svela che esiste il programma segreto Treadstone e mette in allarme la Cia che teme si scoprano anche gli altri. Il più a rischio è l'Outcome, evoluzione diretta del Treadstone, usato per addestrare sei agenti speciali per il Dipartimento della Difesa. Le rivelazioni preoccupano anche l'ideatore Ric Beyer che per evitare rischi è disposto a cancellare ogni traccia di Treadstone.

