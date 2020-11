Stasera in tv 28 novembre, su Italia 1 il film La bella e la bestia. La trama

28 novembre 2020 a

Stasera in tv, 28 novembre, su Italia 1 dalle ore 21.10, è in programma il film dal titolo La bella e la bestia. Genere fantastico, realizzato nel 2014, produzione francese, vede alla regia Christophe Gans. Importante il cast con Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier, Eduardo Noriega, Myriam Charleins, Audrey Lamy, Sara Giraudeau, Jonathan Demurger. La trama. E' il 1810 e Belle è una dei sei figli di un mercante. Lui è caduto in disgrazia e ha perso ogni possedimento e ricchezza. Stringe un patto con la Bestia, un uomo orribile e maledetto, in cerca di amore. Quella che inizia come una vicenda di obblighi e costrizioni, si trasforma in una incredibile storia di amore in cui Belle riesce a spingersi oltre ogni apparenza.

