Stasera in tv 28 novembre, su Tv8 la commedia Un Natale da favola: cast e trama

Commedia natalizia in prima serata su Tv8 sabato 28 novembre. Alle 21,30 infatti andrà in onda Un Natale da favola. La trama è incentrata su una principessa, che sfugge al suo entourage per esplorare New York City durante il Natale, incontrando un giovane affascinante che le mostra il suo lato preferito della città.

Tutto nasce dal fatto che la ragazza è ormai stufa delle rigide regole di corte, e così decide di prendersi una vacanza in mezzo alla gente comune e si innamora perdutamente. Il film è diretto da James Head. Nel cast Jay Brazeau, Briana Evigan, Paul Campbell, Greg Evigan, Jacqueline Samuda, Beverley Elliott, Tara Wilson, Casey Manderson, Tony Alcantar e Fiona Vroom.

